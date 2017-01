«Il 2017 per la Lombardia sarà l’anno dell’autonomia». L’ha ribadito nei giorni scorsi il presidente della Regione, Roberto Maroni, incontrando la stampa. «Ho aspettato il nuovo Governo - ha specificato Maroni - per capire se il ministro dell’Interno sia disponibile ad accogliere la richiesta, mia e di Luca Zaia, di fare il referendum in concomitanza con le elezioni amministrative, perché questo comporterebbe un notevole risparmio per le due Regioni. All’inizio di gennaio incontrerò il ministro Marco Minniti, che conosco bene, per ribadire la richiesta. Se lui ci dice che va bene, si farà assieme alle amministrative, altrimenti lo faremo prima. Entro metà gennaio dovremo decidere, altrimenti i tempi non ci sono più. Noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto, anche la gara per il voto elettronico. Basta un mio decreto e si parte».

Il presidente della Regione si è detto anche molto soddisfatto del Bilancio appena approvato. «Nonostante i tagli - ha sottolineato - siamo riusciti a mettere risorse importanti soprattutto nella sanità: 500 milioni di euro che ci consentiranno di fare investimenti nell'edilizia sanitaria e nell'innovazione, a supporto dell'azione di accompagnamento dei malati, introdotta con la riforma sanitaria».

In tema di bilanci, Maroni, durante l’ultima conferenza stampa del 2016, ha raccontato il lavoro svolto quest’anno: 52 sedute di Giunta, 28 proposte di legge, 1.381 delibere. Di queste: 336 area territoriale, 584 area istituzionale, 180 area sociale, 281 area economica, con «risorse importanti per le nostre imprese». Il governatore si è detto «molto soddisfatto» anche del lavoro degli assessori e dei dipendenti della Regione. Infine ha offerto alcuni numeri che, ha detto, «dimostrano come la Lombardia sia una regione speciale e, spero presto, anche a Statuto speciale. Abbiamo il debito pubblico più basso d'Italia: 73 euro contro 407 della media italiana. Siamo la Regione con meno dipendenti pubblici, con un costo pro capite per il cittadino di soli 18,75 euro contro 38,95 delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre siamo la Regione leader in Europa per manifattura (oltre un milione di addetti), quella con minore spesa pubblica per abitante (2.265 euro in Lombardia, 3.612 euro la media italiana) e quella leader in innovazione».

Maroni sembra intenzionato a non ascoltare le sirene romane tornate a farsi sentire proprio nei giorni scorsi in vista delle (imminenti?) elezioni politiche. L’ipotesi di accettare un nuovo incarico politico a livello nazionale è rimasta tale. «Rimango in Lombardia - ha confermato il governatore - Ho scelto io di dedicarmi alla mia regione, passando dal livello nazionale a quello lombardo: non ci penso. La legislatura regionale arriverà a scadenza naturale nel 2018. Certo, le scelte sulla nuova legge elettorale, sulle alleanze, visto che qui abbiamo una maggioranza diversa rispetto a quella che c'è a Roma, qualche ripercussione potrebbero averla. Ma qui abbiamo un presidente della Regione - ha scherzato - che è in grado di gestirle bene, così come ha fatto nel corso di questi anni».

Il presidente, infine, segue con molta attenzione il problema Fiera Milano, soprattutto in vista dell’udienza del 17 gennaio, per gli episodi corruttivi dove i magistrati, dopo la controllata Nolostand, hanno messo nel mirino anche i vertici di Fiera Spa. «Ho incontrato il presidente della Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gorno Tempini, e abbiamo discusso. Ci saranno altri incontri, ne ho parlato anche con il sindaco Giuseppe Sala, in quanto soci della Fondazione: noi non interveniamo direttamente sulla Fiera Spa, non possiamo e non dobbiamo farlo, ma sulla Fondazione sì. Ho piena fiducia nel presidente Gorno Tempini. Voglio capire questa posizione della Procura, voglio capire cosa succede e voglio dare indicazioni alla Fondazione».

