«Il 112 è il nuovo numero unico di emergenza a livello europeo, e la Lombardia è stata la prima regione ad attuarlo concretamente, partendo dalla sperimentazione che avviai io a Varese nel 2010 quando ero ministro dell'Interno. E adesso è operativo su tutto il territorio». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, con una punta di orgoglio, in occasione della giornata europea dedicata al Numero Unico di Emergenza 112, il «112 Day» appunto.

Il nuovo sistema ha permesso di passare da 36 centrali operative dei vecchi numeri di emergenza (112, 113, 115, 118) a tre, con risparmi di costi e riduzione delle chiamate inappropriate. E questo significa arrivare prima sul luogo dell'incidente e salvare più vite umane.

«Oggi - ha sottolineato ancora il governatore - il modello lombardo viene copiato ed esportato a tutte le altre regioni, un altro motivo in più di orgoglio per noi».

L'11 febbraio di ogni anno è la data scelta dalla Commissione europea come «One one two day», ovvero la giornata dedicata al Numero Unico dell'Emergenza 112 (non a caso è l'11 febbraio, l'11/2). E in questa data molte città europee organizzano iniziative proprio per favorire la visibilità del 112.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Olgiate Comasco"

Edizione digitale