Egregio governatore, le esprimo il mio apprezzamento per aver ospitato presso la sede di Regione Lombardia il presepe vivente di Argegno. Comprendo, in una società multiculturale come la nostra, l'attenzione e il rispetto dell'altro e delle sue tradizioni, ma questo non si può tradurre nel cancellare le nostre tradizioni.

Francesco - Mariano Comense

Gentile Francesco, il presepe è una tradizione che Argegno vive da secoli e con l’assessore Cristina Cappellini abbiamo pensato anche per quest'anno di portare a Palazzo Lombardia alcuni dei figuranti protagonisti del tradizionale momento che si ripete ogni primo gennaio. E’ una grande tradizione del nostro territorio, il modo migliore per augurare a tutti buone feste, nonostante i fatti che accadono nel mondo siano spesso così negativi come nei giorni scorsi. Come lei sa, gentile Francesco, la Regione è sempre in prima linea per difendere le sue tradizioni. Non si tratta di mantenere in vita superficialmente il passato, si tratta, invece, di mantenere intatte le radici della nostra civiltà oramai troppo spesso sacrificate dall’attuale conformismo intellettuale. Appunto per questo in tutte le nostre sedi istituzionali terremo fino alla giornata dell’Epifania le rappresentazioni sacre del Presepe.

Gentile governatore, per le strade di Milano ho visto la pubblicità della Carta Musei. Sto cercando di informarmi per sapere qualcosa di più. E’ vero che proseguirà anche nei prossimi mesi?

Luciana - Merate

Gentile Luciana, con l’assessore Cristina Cappellini abbiamo iniziato un anno e mezzo fa con una sperimentazione e oggi siamo a 20.000 tessere vendute. Con un grande sforzo siamo riusciti a rinnovare per i prossimi tre anni la convenzione tra Regione Lombardia e “Associazione Torino Città capitale europea” per l'Abbonamento Musei Lombardia: 500.000 euro all'anno per un progetto che si è rivelato un grande successo. Un risultato andato ben oltre le migliori aspettative iniziali. Come avrà letto dalla campagna di comunicazione il servizio è facilmente spiegabile: si possono visitare 100 musei per 365 anno con solo 45 euro. Una bella opportunità per chi ama l’arte soprattutto quella lombarda. Nelle scorse settimane insieme alla Regione Piemonte abbiamo presentato a Torino la nuova formula di Abbonamento Musei integrato che include le strutture museali delle due regioni, Piemonte e Lombardia, e permette di visitarle a prezzi vantaggiosi. L'obiettivo del provvedimento è la valorizzazione delle reti culturali di Lombardia e Piemonte attraverso al prosecuzione e il consolidamento dell'Abbonamento Musei Lombardia Milano e il lancio dell'Abbonamento Musei integrato Lombardia e Piemonte. I destinatari sono tutti i cittadini residenti in Lombardia e i turisti.

