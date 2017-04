Una piccola oasi di benessere che cura e fa prevenzione, alla portata di tutti e alla base della quale c'è l'elemento vitale per eccellenza: l'acqua. Stiamo parlando di Terme, quelle di Boario vantano 150 anni di storia e, se la cura idropinica resta quella di 150 anni fa, nel corso di un secolo e mezzo l'acqua termale è diventata la base per molti altri trattamenti, curativi e preventivi che, grazie al sistema sanitario nazionale sono alla portata di tutti. «Proprio così - conferma il direttore sanitario delle Terme di Boario, il dottor Sergio De Giacomi - tutti i cittadini italiani hanno diritto a un ciclo gratuito di cure all'anno. Vi si accede con la ricetta rossa, valida per tutti gli stabilimenti termali italiani e pagando il solo ticket». Curano chi ha problemi, aiutano nella prevenzione di alcune patologie. E' questa la duplice funzione delle cure termali che vanno dalla cura idropinica tradizionale quella, per intenderci, caraffa in mano e passeggiata nel parco o nel centro cure nei mesi più freddi, ad applicazioni come la fangoterapia, i bagni e gli idro massaggi, gli aerosol e le inalazioni, la kinesiterapia, l'idrokinesiterapia, le terapie irrigatorie. Le cure termali riguardano uno spettro molto ampio di popolazione, dai bambini agli anziani. «Sono molti - dice il dottor De Giacomi - i bambini che frequentano il nostro centro cure, soprattutto quelli che vivono in città molto inquinate e che traggono giovamento, anche preventivo da un ciclo di cure». Dieci, dodici giorni, tanto dura un ciclo. In Valle Camonica chi frequenta le Terme non solo può godere del secolare parco, ma può scegliere, dopo aver praticato la cura, itinerari culturali, ambientali, andare alla scoperta del vicino Lago d'Iseo, di testimonianze preistoriche, dell'enogastronomia locale e delle piste da sci nella stagione invernale. «Negli ultimi tempi sono arrivati molti gruppi di stranieri che abbinano una vacanza in Valle con le cure termali, russi ed anglosassoni. Questo ci fa molto piacere». Ma torniamo alle cure: tutto a base di acque termali: sono quattro, ognuna con diverse caratteristiche; nascono sulla cima del monte Altissimo e, dopo un percorso di 10 anni, sgorgano alle terme, ricche di sostanze benefiche. «Le acque delle terme di Boario - dice il dottor De Giacomi - sono complete, hanno infatti proprietà bicarbonato-solfato-calciche e magnesiache. Curano calcolosi, infiammazioni delle vie urinarie, disfunzioni dell'apparato gastro enterico, prevengono le malattie croniche dell'intestino e della digestione». Tutti gli altri trattamenti permettono invece di curare patologie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, patologie ginecologiche, reumatiche e artrosiche, patologie dell'apparato vascolare. Le piscine termali insieme alla riabilitazione permettono di seguire anche pazienti post traumatici. Proprio quella della riabilitazione, aggiunge il direttore sanitario, potrebbe essere il futuro per le stazioni termali; noi siamo già attrezzati e potremmo fornire servizi di qualità e di ottimo livello con consulenza specialistica. Le piscine termali insieme alla riabilitazione permettono di seguire anche pazienti traumatici. «Proprio quella della riabilitazione - aggiunge il direttore sanitario - potrebbe essere il futuro per le stazioni termali». Da due anni, inoltre, Terme di Boario ospita il prestigioso European Parkinson Therapy Centre, rinomato anche in tutta Europa.

