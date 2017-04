Alessandro Manzoni beveva l'acqua di Boario. Una lettera conservata negli archivi delle Terme riporta un suo ordine di acquisto di “cento bottiglie”, indispensabili per curare un'affezione epatica che lo aveva colpito. Ma Boario ("salotto all'aperto" della nobiltà cittadina di fine Ottocento) non è solo Terme. Qui il soggiorno offre svariate opportunità di vacanza e di svago, sia per i più giovani che per quelli che, invece, amano il dolce far niente. La visita ai parchi delle Incisioni Rupestri è quasi obbligatoria. Comodi percorsi, agili e privi di ostacoli, permettono di scoprire qualcosa di unico: i grandi massi levigati, i simboli religiosi, le capanne, i soldati, gli animali, che raccontano una storia che nasce 5 mila anni prima di Cristo! I più giovani partecipano a brevi corsi e diventano provetti archeologi; poi c'è l'Archeopark, che ricostruisce un villaggio della Preistoria con un divertimento (assicurato) che si mescola alla cultura.

La Mostra Artigianato di Bienno (19-27 agosto) è un'altra attrazione della Valle: i vicoli e i cortili del centro storico ospitano 200 espositori provenienti da Italia ed estero. Una festa originale, “vera” e di grande fascino. Escursioni in mountain bike o trekking, passeggiate solitarie o scoperte dell'enogastronomia camuna; ad esempio, perché non visitare un allevamento di Bionde (le capre di razza Bionda dell'Adamello) e fare acquisti diretti? A due passi da Boario si raggiungono il lago d'Iseo (escursione in battello sino a Montisola) e l'alta Valle, Ponte di Legno e il ghiacciaio Presena. Magari con una sosta alla chiesetta di Cerveno, dove è custodita una splendida seicentesca Via Crucis con 198 statue a grandezza naturale, scolpite nel legno forte e sincero della Valle Camonica.

