Il test del PSA (Prostatic Specific Antigen- ovvero ‘antigene prostatico specifico’) è stato scoperto più di 40 anni fa e valuta i livelli di una proteina specifica (antigene) prodotta dalla prostata. Anche se l’antigene si trova prevalentemente concentrato nella prostata e nel liquido seminale ve ne sono piccole quantità circolanti nel sangue che vengono intercettate dal PSA test.

Dott. Gabriele Graziani

Perché fare un test del PSA?

L'esame del PSA può aiutare nella diagnosi di iperplasia prostatica benigna (ingrossamento della prostata), di prostatite e di cancro alla prostata perché i livelli elevati di PSA possono essere associati a ciascuna di queste condizioni della prostata.

Tuttavia il semplice fatto di presentare un livello di PSA elevato non significa necessariamente avere uno di questi problemi alla prostata.

Come fare un test del PSA?

Su richiesta del proprio medico il test viene fatto mediante un semplice prelievo di sangue dal braccio. Va ricordato che vi sono alcune condizioni o attività che possono influenzare i risultati del test del PSA. Pertanto per almeno 48 ore prima di eseguire il test è meglio evitare:

• Qualsiasi attività fisica intensa o altre attività che stimolano o impattano l'area della prostata. Questo può includere per esempio andare in sella a una moto, in bicicletta, a cavallo, col trattore

• Massaggio prostatico

• Attività sessuale che coinvolge l’eiaculazione

• Biopsia della prostata

• Presenza di catetere uretrale

• Trattamento antibiotico per infezioni urinarie

Che significato hanno i risultati di un test PSA?

Gli esperti non sono del tutto d'accordo sul limite di sicurezza esatta dei livelli di PSA. La rilevanza di una dato valore dipende dalla situazione personale e andrebbe sempre discussa con con il proprio medico. Detto questo, una linea guida generale è la seguente:

• 0 - 4,0 ng / mL è un valore sicuro;

• 2,5 ng / mL e superiori dovrebbero richiedere controlli annuali secondo l'American Cancer Society

• 4,0 - 10,0 ng / mL cominciano a destare dei sospetti

• maggiore di 10,0 ng / mL è indispensabile intervenire con tempestività

Che fare se il mio PSA è alto?

In base alla propria valutazione il vostro medico potrà decidere di farvi fare altri esami che comprendono:

• Esplorazione rettale

• Ecografia transrettale

• TAC e/o Risonanza magnetica

• Biopsia della prostata

Se dopo le prove effettuate non si è riscontrata nessuna patologia il medico può raccomandare alcuni modi per abbassare i livelli di PSA, inclusi i cambiamenti dello stile di vita (es.: alimentazione, attività fisica ecc.).

Se il PSA è basso è una cosa buona?

In generale, un basso PSA è un buon risultato. Tuttavia, se il livello di PSA è basso per interferenza di fattori esterni, il risultato potrebbe mascherare un livello maggiore del PSA.

Quali sono le cause di un PSA elevato?

Molti fattori possono causare un aumento del livello di PSA, come ad esempio:

• Età avanzata

• Biopsia della prostata o un intervento chirurgico

• Cateterizzazione

• Infezione del tratto urinario

• Chirurgia delle vie urinarie

• Andare in bicicletta, in moto fuoristrada o altre attività traumatiche della zona pelvica

• L'uso di alcuni farmaci chemioterapici

• Eiaculazione recente o troppo frequente

• L'utilizzo di integratori per lo sport che possono causare un aumento del livello di testosterone.

Come si può vedere, alcuni fattori che possono causare un aumento del PSA non hanno nulla a che fare con una prostata malata. A conclusione è doveroso conoscere quanto afferma lo scopritore nel 1970 del PSA il Prof. Richard J. Ablin immunopatologo della 'University of Arizona' IN «The Great Prostate Mistake” - in italiano R.Cortina Editore 2016 'Il grande inganno sulla prostata».

1) L'affidabilità del test del PSA è «poco più che tirare una monetina in aria, peggio, è un costoso disastro nel campo della salute pubblica».

2) L'esame produce molti falsi positivi e troppo allarmismo.

3) Il test non misura la gravità della malattia. Uomini con valori bassi di PSA possono comunque sviluppare un cancro della prostata,mentre persone che hanno un valore alto possono essere del tutto sane.

