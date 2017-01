Siamo sempre più informati su cosa e come dobbiamo mangiare e sentiamo sempre più spesso parlare di sostanze che fino a poco tempo fa pensavamo relegate nell’ambito della medicina come ad esempio gli acidi grassi.

Dott. Gabriele Graziani

Gli acidi grassi, si distinguono in queste categorie principali:

Acidi grassi saturi: sono nel burro, nel formaggio, nel latte e nell’olio di palma.

Acidi grassi monoinsaturi: si trovano nell’olio di oliva, nell’avocado, nelle mandorle.

Acidi grassi poli-insaturi Omega-6: si trovano nei semi di girasole, nell’uva, nella soia, nella margarina

Acidi grassi de-saturati Omega-3: si trovano nell’olio di pesce (sardine, alici, salmone) ma vengono assunti in quantità insufficiente per cui è necessario introdurre questi acidi grassi mediante una corretta integrazione di olio di pesce ricco di Omega-3.

Gli acidi grassi Omega-3 sono quelli di cui si sente parlare più spesso perché gli specialisti della nutrizione affermano che possiedono numerose qualità tra le quali:

Impedire la perdita di memoria e proteggere dalla depressione

Secondo uno studio su 174 pazienti affetti da Alzheimer, si sono ottenuti risultati significativi nel mantenimento delle funzioni cognitive con dosaggi di 1-2 g al giorno di Omega-3 per trattamenti fino a un anno.

Combattere i dolori articolari e rallentare l’osteoporosi

Secondo uno studio su 623 adulti di più di 75 anni che assumevano una dieta ricca di Omega-3 ed osservati nell’arco di 4 anni, sono migliorati sia la densità ossea che il dolore articolare secondario.

Abbassare il colesterolo e i trigliceridi

Sono numerosi gli studi condotti anche da importanti ricercatori italiani (es.: Carlo Sirtori) per almeno 6 mesi e su un alto numero di pazienti che dimostrano un calo statisticamente significativo del colesterolo totale e dei trigliceridi, dopo assunzione di Omega-3, tanto che questa è una delle indicazioni terapeutiche principali degli Omega-3 presenti in molte specialità medicinali.

Proteggere il cuore

Questo effetto è stato dimostrato con uno studio su 11324 pazienti sopravvissuti ad infarto del miocardio cui è stata somministrata per 3,5 anni una dose di 1 grammo al giorno di Omega-3. E’ stato dimostrato che il trattamento con Omega-3 ha ridotto significativamente il rischio cardiovascolare fino al 30% e quello del rischio di morte cardiovascolare del 20%.

Proteggere la vista

Gli studi in questo campo sono numerosi ed hanno tutti dimostrato che un supplemento giornaliero di Omega-3 da 0,5 a 1 g al giorno per alcuni mesi ha portato ad un miglioramento significativo dell’acutezza visiva, nel prevenire o ritardare lo sviluppo della retinite pigmentosa e della degenerazione maculare associata all’età.

Proteggere dalle radiazioni ultraviolette

Uno studio su 79 volontari ha dimostrato che una dose di 5 g al giorno di Omega-3 per un periodo di 3 mesi è stato in grado di bloccare la immunosoppressione mediata dalle radiazioni ultraviolette.

Combattere l’obesità favorendo l’aumento della massa magra.

Uno degli studi in questo campo, condotto sulla popolazione giovane, ha dimostrato che una dose giornaliera di 3 g di Omega-3 per 12 settimane è in grado di prevenire l’incremento del grasso addominale e di aumentare la massa magra.

Minimizzare il dolore muscolare dopo esercizio fisico intenso.

Lo studio ha valutato gli effetti dell’aggiunta alla dieta di 3 grammi al giorno di Omega-3 in una popolazione adulta di giovani sportivi sia maschi che femmine, per una settimana. I risultati hanno dimostrato una riduzione del dolore da sforzo fisico intenso e una riduzione di tutti i marker dell’infiammazione.

Omega-3 e il cervello: coppia perfetta.

Gli Omega-3 e gli Omega-6 rappresentano 1/3 di tutti gli acidi grassi presenti nel sistema nervoso centrale e cioè il cervello e il midollo spinale. Quanto all’Omega-3 stesso, costituisce il 20% della massa "secca" del cervello, il che ne dimostra la grande 'importanza.

A cosa si devono tutti questi straordinari risultati?

Gli acidi grassi Omega-3, si trovano nel pesce grasso dei mari freddi (salmone, acciughe, sardine ...), nei semi di lino e nelle noci, svolgono un ruolo cruciale nel nostro organismo. Che si tratti dell'acido alfa-linoleico (ALA), del DHA (acido docosaesaenoico) dell’EPA (acido eicosapentaenoico), o di molti altri tipi di Omega-3, essi sono tutti essenziali per il buon funzionamento dell’organismo soprattutto perché vanno a “riparare” la componente grassa della membrana delle nostre cellule, in particolare di quelle cerebrali (fosfolipidi). Gli Omega-3 sono coinvolti nel metabolismo generale, nei meccanismi immunitari e ormonali, partecipano all’attività di alcuni componenti del sangue (piastrine) e sono coinvolti nella sintesi di molte molecole.

In breve, non possiamo fare a meno degli Omega-3!

