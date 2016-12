Mi presento, sono il fisioterapista Salvo Messina.

Vi do il mio benvenuto in questa nuova rubrica che sarà mia quanto vostra perché, oltre ad essere informati, potrete interagire in prima persona con me attraverso le e-mail e via Facebook.

Con cadenza mensile andremo ad analizzare le modalità per uscire dall'incubo dei problemi di interesse fisioterapico che affliggono quotidianamente, talvolta da troppo tempo, molte persone.

Del resto, come insegnano i saggi, spesso il vero problema è inquadrare il problema.

Per essere comprensibile cercherò di utilizzare il linguaggio più semplice possibile.

La Fisioterapia è l'unica branca della medicina ufficiale che si occupa di trattare patologie con tecniche naturali, ma il termine naturale non deve mai far cadere in errore: il fisioterapista, infatti, è un tecnico sanitario laureato in fisioterapia.

Prima di addentrarci nelle problematiche più comuni, è importante definire uno schema di approccio al paziente, senza il quale nessuna tecnica, massaggio o macchinario possono avere risultati soddisfacenti.

• In fisioterapia la regola è questa: se non si comprende la causa che ha determinato il problema che ci affligge, non è possibile effettuare un trattamento efficace.

• Un trattamento è efficace quando è mirato e studiato sulla persona ed il suo problema, inizia ad avere effetti positivi già durante le prime sedute e questi effetti raggiungono il massimo risultato alla fine del trattamento, restando stabili anche dopo aver concluso il ciclo. Se non appena concluso il ciclo si torna velocemente "come prima", probabilmente il trattamento è stato inefficace ed ha trattato solo parzialmente il problema, non risolvendolo di conseguenza. Si può essere il più grande riabilitatore, il massaggiatore più bravo, avere i migliori macchinari, ma se non si individua la causa del problema e se non si coordinano le tecniche nella giusta direzione, i risultati saranno sempre scarsi.

• Frequenza del trattamento. E’ fondamentale individuare la corretta frequenza del trattamento, sulla base della patologia.

Questo aspetto è determinante: anche un trattamento corretto infatti, se troppo diluito nel tempo, o troppo concentrato, darà risultati parziali.

