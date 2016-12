In questo appuntamento con la rubrica, non entreremo nello specifico di una patologia in particolare, come faremo invece nelle prossime uscite, ma parleremo di un modello terapeutico, che è il risultato di un ragionamento logico originato dall'analisi del paziente, della sua storia e dei suoi problemi attuali.

Cervicalgia, per esempio, vuol dire solamente aver dolore in zona cervicale. Non sappiamo perché ce l’abbiamo, ma c’è. E’ da qui, dunque, che bisogna dare inizio alla ricerca della causa. Solamente dopo, in base alla causa rilevata, decideremo il trattamento più opportuno.

Immaginiamo di scomporre l'apparato locomotore in tre macro-regioni, muscolare, articolare e vertebrale.

Step 1

Se in fase di valutazione funzionale del paziente, riscontro contratture muscolari, allora la terapia sarà orientata ad un approccio di massaggio terapeutico, la massoterapia sarà efficace solo se sarà bilanciata per numero e frequenza degli interventi al grado di contrattura muscolare che abbiamo, e se interverrà su tutti i muscoli interessati dal problema.

Terapie troppo diluite nel tempo, o che trattano solo la regione di dolore daranno risultati mediocri e momentanei. Poiché l'anatomia ci illustra che i nostri muscoli si estendono oltre la regione di dolore (es. cervicale), gli stessi devono essere trattati interamente, pena l'immediato ripresentarsi del problema. la massoterapia deve essere applicata a tutta la muscolatura, poiché insieme alla colonna i muscoli formano una unica unità funzionale del corpo.

Step 2

Sempre in fase di valutazione, andiamo a misurare il movimento del tratto cervicale: la misurazione deve essere precisa e deve analizzare tutti i movimenti del tratto cervicale (es. rotazioni dx e sin, flex, est, inclinazioni laterali ecc.). Se mediante l'uso di test ortopedici la limitazione di uno o più movimenti è determinata solamente dalla contrattura, allora procederò con la massoterapia, altrimenti, il blocco del movimento sarà a carico dell'articolazione e dovrò integrare una terapia riabilitativa per recuperare il corretto funzionamento del tratto articolare.

Casi clinici come questo, sono molto diffusi, tipici di pazienti che lamentano da mesi e\o anni la problematica, e che solo un approccio integrato e completo può risolvere.

Step 3

Per quanto riguarda l'analisi delle disfunzioni vertebrali, l'argomento sarà trattato nelle prossime uscite.

Sebbene sia il risultato delle disfunzioni delle prime due macro-regioni, muscolare ed articolare, l'argomento sarà spiegato con semplicità quando parleremo di ernia del disco.

Bene, siamo alla fine di questo primo appuntamento, e ci ritroveremo con cadenza mensile.

Buon proseguimento!

