LURATE CACCIVIO (afm) Le statistiche parlano chiaro. Oltre il 50% dei soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni utilizza dispositivi digitali per più di 9 ore al giorno, mentre oltre il 90% degli adulti fa uso di device per più di due ore al giorno. Sono dati che devono stimolare una riflessione particolarmente sull’importanza che assume, in un contesto del genere, la tutela della vista: è noto infatti che utilizzare dispositivi digitali per più di due ore al giorno aumenta il rischio di stanchezza oculare.

Come difendere i nostri occhi? La risposta, per chi porta lenti a contatto, si chiama affinityHYDRO DigiLens, ovvero lenti a contatto studiate appositamente per tutti coloro che hanno un’intensa vita digitale.

«Questi dispositivi - affermano i responsabili della sede di Lurate Caccivio di Ottica Vidori - aiutano gli occhi a sentirsi meno stanchi quando lo sguardo passa in continuazione dai dispositivi digitali alla realtà circostante e viceversa. Tutto merito del design DigiTech Optics associato alla tecnologia AquaBreathe che, insieme, aiutano a ridurre stanchezza e secchezza oculare. La superficie asferica anteriore multizona su tutta la lente distribuisce in maniera uniforme il potere simulando al centro di essa il maggior potere positivo. La tecnologia affinityHYDRO Digilens con DigiTech Optics design, invece, permette di ridurre lo stress accomodativo. Dati confermati anche dalle indagini post-vendita dalle quali si evince che ben 8 persone su 10 affermano che con queste lenti a contatto gli occhi a fine giornata sono meno stanchi e addirittura 9 su 10 concordano sul fatto che, indossandole, i loro occhi si sentono decisamente meglio».

Come fare per provarle? «Passando a trovarci in negozio - concludono i responsabili - dove illustreremo nei dettagli le qualità di questi innovativi prodotti e prepareremo preventivi gratuiti, senza impegno. Ricordiamo infatti che come negozio affiliato Greenvision disponiamo delle affinityHYDRO DigiLens in esclusiva per la nostra clientela».

Ottica Vidori è a Lurate Caccivio in via XX Settembre 46/A.

Tel. 031.490143

