Luce blu, acerrima nemica dei nostri occhi.

Ad emetterla sono tutti i dispositivi con i video, per esempio smartphone e computer. Pertanto le persone che più di altre rischiano di risentire dei suoi effetti negativi sono quelle che per lavoro o per hobby passano tanto tempo durante la giornata davanti allo schermo o maneggiando il telefonino. E' possibile proteggere i nostri occhi indossando apposite lenti?

«Certamente - rispondono da Ottica Vidori - oggi il trattamento delle lenti contro la luce blu è tra i più richiesti. Noi la consigliamo soprattutto a coloro che trascorrono molte ore durante la giornata davanti al computer. Vi sono comunque anche altre sorgenti di luce blu molto diffuse: i diodi led, la luce allo xeno e le lampadine a risparmio energetico. E' inoltre importante ricordare che trascorrere un’ora all’aperto in una normale giornata nuvolosa espone i nostri occhi alla luce blu 30 volte di più che in un ambiente chiuso».

Ma nella realtà quali sono i danni che questa particolare lunghezza d'onda può causare all'occhio umano?

«Oltre a provocare un’infiammazione dolorosa della congiuntiva e della cornea, la luce blu può anche causare danni al cristallino (p. es. cataratta) e, in particolare, alla retina (degenerazione maculare). Quando è emessa da sorgenti luminose artificiali o dagli schermi può essere irritante o causare affaticamento agli occhi. Con queste premesse meglio proteggersi per prevenire cattive sorprese. All'esterno un paio di ottimi occhiali da sole salvaguardano gli occhi dai raggi ultravioletti che comprendono nella propria lunghezza d'onda anche la luce blu. Nei luoghi chiusi invece, come abbiamo detto, è possibile richiedere lenti bianche appositamente trattate».

Invece le Officelens e le Zeiss Digital cosa sono?

«Le Officelens sono lenti Zeiss pensate per il lavoro di ufficio. Assicurano un ampio campo visivo a distanza intermedia e da vicino, garantiscono, da un lato, una visione nitida dello schermo e, dall’altro, una postura naturale e corretta da seduti. Inoltre, possono essere ottimizzate per soddisfare le specifiche esigenze di ciascuno. Le Zeiss Digital aiutano a ridurre lo stress e l’affaticamento causato dall’uso costante di smartphone e altri dispositivi digitali; assicurano occhi freschi e rilassati, anche dopo una lunga giornata di lavoro e garantiscono una visione senza stress, persino quando dovete continuare a cambiare rapidamente messa a fuoco da vicino a lontano e viceversa".

