Sul calendario è da poco finito, ma le temperature non mentono: l’inverno continua! Se state pensando a una stufa o a un sistema per integrare l’impianto di riscaldamento tradizionale, è il momento di richiedere un preventivo.

Edil Viganò, realtà di Uggiate Trevano, da oltre 40 anni punto di riferimento riconosciuto per gli elevati standard delle sue forniture per prodotti dell’edilizia, pittura (per interni ed esterni), finestre da tetto, ferramenta e antinfortunistica, si occupa anche di vendita e consulenza per stufe a pellet e a legna, caldaie e camini.

Un consulente qualificato vi aiuterà a scegliere il prodotto più indicato alle vostre esigenze in base alla metratura da riscaldare e al tipo di combustibile che si vuole utilizzare. Sarà in grado anche di indicarvi e fornirvi il tipo di canna fumaria più indicato tra acciaio, refrattario o cemento.

L’azienda dispone anche di una vasta gamma di rivestimenti in pietra e geopietra per abbellire le vostre pareti o il camino.

Se siete alla ricerca di professionisti seri ed affidabili «Edil Viganò» fa proprio al caso vostro.

Per informazioni chiamare lo 031 948211, scrivere a info@edilvigano.it, consultare il sito www.edilvigano.com o recarsi a Uggiate-Trevano, in via Foscolo 13.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Olgiate Comasco"

Edizione digitale