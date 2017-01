Se state pensando di sostituire la vostra finestra in mansarda, Edil Viganò vi propone la consulenza adeguata per scegliere la più indicata.

Per farlo ricorre ai prodotti di qualità certificata delle migliori case italiane: «Se la finestra per tetti deve essere sostituita recatevi nel nostro show-room - invitano i titolari - vi troverete i prodotti di primarie aziende specializzate: il nostro staff sarà a vostra disposizione per ogni consiglio e nel momento in cui deciderete di procedere all'installazione un operatore qualificato si presenterà a casa vostra direttamente dall’azienda produttrice per studiare con voi la soluzione più idonea alle necessità. Disponiamo di marchi noti e apprezzati quali Velux e Roto che propongono finestre per tetti spioventi e tetti piani, tunnel solari, nonché soluzioni messe a punto per andare incontro a qualsiasi richiesta.

Ricordiamo che anche le finestre per tetti dispongono oggi di certificazione energetica grazie alla quale è possibile accedere all'agevolazione fiscale del 65%».

Infine, con l'inverno molti decidono di integrare l'impianto di riscaldamento tradizionale con una stufa: «Siamo a disposizione anche su questo fronte - concludono i responsabili - sempre con soluzioni personalizzate».

Per tutte le informazioni consultare il sito internet all’indirizzo www.edilvigano.com, chiamare il numero telefonico 031.948211 (fax 031.809372), scrivere un’email a edilvigano@gruppomade.com, o recarsi a Uggiate-Trevano, in via Foscolo 13.

