Quando la passione diventa professione le cose riescono senz’altro nel modo migliore. Lo sa bene Jonathan, da sempre giardiniere, che circa un anno fa, dopo una lunga esperienza all’interno di un’impresa edile nella quale era responsabile del settore per la creazione e manutenzione del verde, ha deciso di mettersi in proprio avviando la propria impresa:JK Greenservice. Una scelta fatta a ragion veduta, con l’obiettivo di offrire alla clientela il miglior servizio possibile: «Sarà il tempo a dire se è stata la mossa giusta - spiega il professionista - al momento, senza dubbio, sono molto soddisfatto perché i lavori svolti fino a oggi sono stati apprezzati. Da quando ho un’attività tutta mia ho più tempo da dedicare a ogni cliente, si esamina il giardino, se è da realizzare ex-novo si valutano le diverse soluzioni e si eseguono i lavori (compresi interventi di piccola edilizia, come la realizzazione di muretti o vialetti): naturalmente, il sopralluogo e il preventivo sono senza impegno. Qualora invece mi si contatti per la manutenzione di un’area verde posso intervenire periodicamente sia per le manutenzioni ordinarie, sia per quelle straordinarie. In presenza di malattie, per esempio, siamo in grado di affrontarle e risolverle con le tecniche e i prodotti più adeguati, grazie alla collaborazione con esperti del settore: naturalmente si procede caso per caso, personalizzando sempre il servizio in base alle esigenze di ogni cliente».

Per informazioni e preventivi Jonathan di JK Greenservice può essere contattato al numero di cellulare 333 3947639, o via mail scrivendo a

irish_2913@yahoo.it

