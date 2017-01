Cosa fare nel momento in cui si decide di sostituire i serramenti di casa? «In primo luogo è opportuno contattare un professionista che sia in grado di guidare il cliente alla miglior scelta - afferma Emilio Tettamanti, titolare di Aluminium srl, azienda di Guanzate fondata dal padre Danilo nel 1981 - Deve trattarsi di un tecnico specializzato che, una volta effettuato il sopralluogo, dia il giusto consiglio e sappia preparare un preventivo di agevole comprensione, trasparente e senza sorprese».

I serramenti proposti da Tettamanti sono in alluminio o alluminio/legno, prodotti direttamente nella propria officina presso la sede di Guanzate, ma ance in PVC per andare incontro alle diverse esigenze della clientela: «Tutti i prodotti vengono installati da nostro personale dipendente, perché vogliamo che il servizio al cliente sia sempre sotto la nostra diretta responsabilità», afferma il titolare. Per il tecnico sono innumerevoli i vantaggi dei serramenti in alluminio: «In primo luogo è utile ricordare che questo metallo non richiede manutenzione, inoltre garantisce una durata prolungata nel tempo senza alterazioni. Anche dal punto di vista delle finiture l'alluminio è impareggiabile perché viene verniciato a forno a 180 gradi con tutta la gamma dei colori RAL e con le innovative vernici effetto legno. Molto richiesti sono i serramenti in alluminio e legno che all'interno presentano il massello con tutti i suoi vantaggi estetici e funzionali, nonché quelli con la semplice impiallacciatura in legno interna che si ottiene applicando una sottile lamina di legno sulla superficie metallica nella parte della finestra rivolta dalla parte degli ambienti».

Infine due note sui vantaggi in materia di isolamento: «Le ultime tecnologie, grazie alle quali oggi produciamo serramenti a taglio termico, permettono all'alluminio una performance energetica straordinaria. Non a caso anche con l'alluminio riusciamo a ottenere serramenti che accedono all'ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica, pratica della quale ci occupiamo integralmente nei nostri uffici». Tettamanti infine ricorda che lo staff di Aluminium è a disposizione per dare alla clientela tutte le informazioni sugli incentivi fiscali: «A seconda del prodotto scelto e delle caratteristiche degli ambienti i cui le nuove finestre vengono collocate, si stabilisce volta per volta se ricorrere al Bonus Ristrutturazioni o all'Ecobonus».

Aluminium propone anche prodotti di complemento, come coperture, verande, porte interne, zanzariere, persiane, tapparelle, e altro per dare un servizio il più completo possibile alla propria clientela.

Lo show-room di Aluminium è a Cernobbio in via 5 Giornate 74, mentre la sede produttiva si trova a Guanzate in via Manzoni, 1. Per informazioni, tel. 031 976968.

