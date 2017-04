Tecno Garden è uno dei più forniti punti vendita di strumenti a attrezzature per la gestione del verde in giardino.

All'interno del negozio potrete incontrare uno staff altamente qualificato pronto a esaudire ogni richiesta in fatto di rasaerba, rifilabordi, motoseghe e tutto ciò che può rivelarsi utile per avere la certezza di mantenere il proprio verde nelle migliori condizioni possibili.

Nel proprio ampio assortimento, il punto vendita specializzato dispone anche di tutta la gamma di trattorini Husqvarna, progettati e costruiti proprio per accorrere in soccorso di chi ha la propria abitazione immersa in un grande e verde parco per il quale il normale rasaerba non è più sufficiente. «Questi "rider" - spiegano da Tecno Garden - non solo rasano il prato, ma addirittura rendono del tutto inutile la raccolta dell'erba da terra perché grazie alla tecnica del mulching polverizzano tutto lo scarto vegetale.

I trattorini Husqvarna sono equipaggiati con innovativi sistemi di sterzo, garantiscono una guida confortevole e precisa, possono mantenere velocità e regime di giri regolabili.

Diverse le dimensioni dei piatti di taglio frontali, a seconda del modello prescelto.

Non sprecherete più tempo inutilmente, risparmierete persino energie, avrete un taglio di qualità. Tutto questo è possibile grazie a Grin, l'unico sistema di taglio brevettato che permette di centrifugare e polverizzare l'erba,che si trasforma in nutrimento. Le caratteristiche dei rasaerba Grin sono: dimensioni ridotte, peso contenuto, elevata maneggevolezza.

Dotati di ogni accorgimento per un accurato rimessaggio, questi apparecchi permettono la regolazione dell'altezza di taglio in un unico movimento, mediante un'unica leva. Grin è in acciaio a elevata resistenza. I motori sono potenti e affidabili. Grin ha progettato anche modelli con motore a scoppio di varie dimensioni, con ruote semoventi o a spinta. Esistono, infine, versioni studiate per andare incontro alle esigenze dei professionisti.

Sono i rasaerba robotizzati lanciati dal marchio fin dal 1995. Costantemente perfezionati gli Husqwvarna Automower® provvedono autonomamente al taglio, senza bisogno di supervisione e 24 ore su 24. Questi prodotti sono in grado di gestire prati fino a 6.000 m quadrati con terreno irregolare e pendii fino al 45% in qualsiasi condizione atmosferica. Quando incontra un ostacolo, il tosaerba si ferma e cambia direzione. L'esclusivo sistema di taglio assicura risultati ottimali in qualsiasi condizione. Esistono poi anche macchine più piccole, progettate per aree fino a 1.800 m2, che tagliano ogni filo d'erba con la stessa cura e precisione dei modelli più grandi. Dotati delle migliori tecnologie gli Automower®.

Grazie alla gestione automatica dei corridoi e dei pendii, possono affrontare facilmente anche terreni irregolari e, in base al modello scelto, la navigazione assistita tramite GPS può creare automaticamente una mappa del giardino.

Info: Tecno Garden, viale Como 12, Binago - Como

(tel. 031 942665)

