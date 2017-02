OLGIATE C. (ces) Paliamo di una nuova attività in Olgiate Comasco, avviata a marzo del 2016 da Giancarlo Veraldi, ora cittadino Olgiatese classe 1976, nato a Saronno da genitori camuni. Tecnico alberghiero, dopo la gavetta in ristoranti, discobar e alberghi come cameriere, barman e cuoco, ha raggiunto il livello di direttore di ristorante e selezionatore di vini ed alimentari.

A causa di problemi fisici Giancarlo, invalido al 46%, necessita di una occupazione su misura: tra schiena, piede, occhio e ginocchia, ma con 26 anni di esperienza nel settore enogastronomico, il proprietario di Vino e Fantasia non si è scoraggiato, ha chiesto un finanziamento e ci ha provato.

Gian, come mai aprire questo tipo di negozio?

«L’idea a dire il vero è stata partorita da mio fratello e sua moglie: io son sempre stato cliente di negozi simili al mio, ma nel periodo difficile che stavo vivendo non avevo le idee ben chiare. Il primo intervento alla schiena del 2004 mi ha segnato, quello del 2010 mi ha distrutto: ma anche grazie al sostegno della mia famiglia natia mi sono velocemente ricostruito».

Ora sta meglio, ci sembra in forma.

«A guardarmi sembro una roccia, probabilmente perché lo sono mentalmente; sono un semplice giovane uomo allegro e determinato, e non sono molto gracile. Comunque i pensieri positivi propri e di chi ti ama aiutano molto».

Chiudiamo la parentesi e parliamo del negozio: come mai proprio Olgiate Comasco?

«Il locale è stato individuato da mio fratello, che ha un negozio di abbigliamento da lavoro vicino: io ho girato il paese per vedere se ci fossero attività simili. Dopo, anche in base alle condizioni economiche, ho reputato la strettoia di Olgiate un posto adatto, anche se poco visibile malgrado il passaggio, perché quando arrivano i fornitori ho un importante aiuto per lo scarico delle merci. Inoltre abito vicinissimo ed evito l’uso dell’auto».

Entrando nel merito, cosa offre Vino e Fantasia?

«Dopo mesi di ‘sofferte’ degustazioni per cercare prodotti e grazie alla mia buona esperienza nel settore, ho scelto di proporre vini, liquori e alimentari confezionati esclusivamente italiani, di piccoli e medi produttori di diverse regioni, sempre in costante assortimento. Il punto forte di Vino e Fantasia è di imbottigliare buoni vini di piccoli vinificatori di Piemonte, Oltrepo’ Pavese e Veneto, con un possibile inserimento di vini di altre zone. Grazie ad un impianto professionale, i vini non vengono a contatto con l’aria ed è come gustarli sul posto di produzione, e posso imbottigliare anche vini frizzanti (prosecco, bonarda, ecc) refrigerati. Il cliente viene con le sue bottiglie, paga solo il vino, non butta il vetro e riduce lo spreco e lo smaltimento. Offro 15 vini in assortimento tra bianchi, rossi, fermi e frizzanti adatti per ogni gusto, e l’assaggio è gratuito».

Ci parlavi anche di prodotti alimentari...

«Qui c’è tanta fantasia: pasta pugliese e IGP di Gragnano, ragù di carne e pesce toscani, pesti siciliani, patè per antipasti, verdure e pesce sott’olio da zona protetta, oli E.V. 100% italiani, taralli, biscotti artigianali, mieli, marmellate e composte per formaggi, creme dolci, cioccolato di Modica, torroncini, prodotti al tartufo piemontese, composte biologiche e pasta senza glutine: inoltre una selezione di liquori e creme, grappe piemontesi e trentine e 90 etichette di vini di pregio.

La variegata selezione anche stagionale mi consente di preparare confezioni personalizzate per ogni occasione, con un ottimo rapporto qualità/prezzo».

Come è stato il primo anno ad Olgiate?

«Non posso lamentarmi: ho tanti clienti che apprezzano i prodotti e tornano periodicamente; poi entra sempre qualcuno di nuovo. Per i primi anni si sa che non si guadagna, però sono molto contento e positivo. Non è ancora tornato nessuno col randello perché gli ho venduto qualcosa di non buono; è già una bella cosa! Si lamenta qualcuno del parcheggio, anche se ce ne sono sparsi, i primi 15 minuti il biglietto è gratuito ed a 150 metri c’è quello del mercato; ma per chi necessita è possibile entrare in cortile, solo che devo aprire io il cancello».

A completare la «Fantasia» c’è un ricco assortimento di fate «Les Alpes».

«Sono soprammobili artistici in resina dipinti a mano, unico articolo non prodotto in Italia ma commercializzato da un’azienda italiana (quindi chiudo un occhio)».

Qualche ambizione particolare?

«Pagare le spese del negozio e di casa: sopravvivere. Vorrei dare lavoro ad almeno due persone, e diventare una realtà commerciale dell’Olgiatese. Ciao, grazie a tutti».

Via V. Emanuele 53

Olgiate Comasco

Tel 339.7250964725

