APPIANO GENTILE (afm) Aggiornamento continuo e strumentazione all'avanguardia. Tutto questo è Acconciature Rosario, consulenti di bellezza, salone che ad Appiano Gentile e dintorni è diventato un autentico punto di riferimento non solo per la cura e la passione che il suo staff dedicherà ai vostri capelli, ma anche per l'efficiente servizio di estetica operativo all'interno della struttura.

«Ci prendiamo cura di ogni persona a 360 gradi - spiega Fabiana, con Mattia e Rosario ogni giorno al servizio della clientela - Seguiamo costantemente corsi che ci permettono di offrire servizi sempre più evoluti. Con l'apposita microcamera, per esempio, riusciamo ad esaminare (l'esame è gratuito) il cuoio capelluto in profondità rilevando eventuali anomalie e correggendole utilizzando i prodotti vegetali più adeguati». Prodotti che sono il fiore all'occhiello, insieme alla professionalità, di Acconciature Rosario: «Sono anni che abbiamo abbandonato i cosmetici contenenti sostanze chimiche - riprende la responsabile - Per rispettare ancora di più il benessere dei capelli, infatti, abbiamo selezionato una casa specializzata in linee cosmeceutiche che privilegiano i componenti vegetali. I riscontri sui clienti sono molto positivi e proseguiremo sempre più su questa strada che, grazie al passaparola, sta diffondendo la nostra fama non solo nei dintorni ma in tutta la provincia». Il salone, che vanta quattro stelle Quality Salon, è anche a disposizione per insegnare alla clientela a utilizzare nel modo migliore gli strumenti per capelli e cute: «Facciamo dimostrazioni pratiche che piacciono molto in cui insegniamo ad usare piastra, phon e anche prodotti - spiega la responsabile - Questo per dare a tutte la possibilità di curare il proprio look anche a casa». Resta da fare un cenno alle extension: «In salone le facciamo solo con capelli 100% naturali senza l’utilizzo di colle e resine», spiega Fabiana. Infine, due parole sui trattamenti benessere: «Vengono eseguiti da un’operatrice di bellezza qualificata spaziando da quelli classici ai più evoluti».

Volete saperne di più? Acconciature Rosario vi aspetta in piazza Libertà 29 ad Appiano Gentile.

Tel. 031.4473750.

