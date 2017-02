Edil Viganò è il miglior punto di riferimento sul territorio per le forniture edili e per tutto ciò che ha a che fare con il settore dell'edilizia. Oltre ai diversi prodotti esposti nell'ampia area espositiva, l'azienda dispone anche di un moderno ed efficiente reparto di colorificio dove professionisti e appassionati di «Fai da te» hanno a disposizione, oltre a centinaia di prodotti, anche un tintometro che è in grado di realizzare tutte le tinte della gamma RAL: «A livello murale - spiegano i responsabili - disponiamo di ampia scelta di pitture per esterni e per interni, decorativi per interni Caparreghini e intonaci e rivestimenti colorati, da facciata. Abbiamo poi un ampio assortimento di impregnanti e prodotti per la tinteggiatura e la protezione del legno, nonché smalti appositamente studiati per il ferro: spaziamo da quelli ferromicacei, a quelli di utilizzo industriale come gli epossidici e poliuretanici. Con il tintometro, infine, è sufficiente portarci un campione per riprodurne il colore. Sempre in sede disponiamo di tutto l'occorrente per la posa di pitture e smalti, dai pennelli ai rulli, a tutti gli strumenti che permettono di ottenere i risultati migliori possibili». Infine, lo staff è disposizione della clientela privata per consigli e informazioni sui prodotti in vendita. L’azienda è aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 12 e dalle ore 13 alle ore 18. Il sabato, dalle ore 7 alle ore 12.9

Via Foscolo 13

Tel. 031.948211

Uggiate-Trevano

http://www.edilvigano.com/

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Olgiate Comasco"

Edizione digitale