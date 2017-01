L’assistenza domiciliare è ormai tra i servizi più richiesti dalle famiglie anche sul territorio olgiatese.

Per questo PrivatAssistenza - Cooperativa La Nuova Luce, da tempo operativa a Tradate, ha stabilito di attivare una propria sede anche nella nostra città, in via Roma 35. A gestire la struttura, come già a Tradate dove il punto PrivatAssistenza è operativo dal 2012, una professionista che può vantare lunghi anni di esperienza nel settore, grazie alle cui competenze sarà possibile affrontare e risolvere anche i problemi più complicati: Tina Della Torre.

Signora Tina quale la mission della nuova struttura?

«Il Centro Privatassistenza di Olgiate Comasco organizza nel più breve tempo possibile interventi di assistenza domiciliare per anziani, malati e disabili che necessitano di un aiuto o di un supporto a domicilio per diverse necessità, fra le quali l’igiene personale, la vestizione, il pasto, la compagnia, la vigilanza e la tutela, prevenzione piaghe o il supporto per la cura di determinate patologie».

Siete sempre operativi?

«PrivatAssistenza può essere contattato 24 ore su 24 tutti i giorni, festivi compresi, e offre servizi erogati da operatori qualificati e coperti da polizza assicurativa a tutela dei clienti. Tutti gli operatori impegnati sono qualificati Asa/Oss e vengono selezionati sulla base di specifiche qualifiche ed esperienze nei servizi alla persone. Le prestazioni di assistenza offerte dalla cooperativa sono garantite dalla copertura assicurativa contro la responsabilità civile e sono pensate a supporto ed integrazione nei servizi socio-assistenziali».

Più nel dettaglio quali servizi offrite?

«Si passa dall’assistenza domiciliare diurna e notturna all’assistenza ospedaliera (sempre diurna e notturna), passando per i servizi di accompagnamento e trasporto, interventi domiciliari per igiene personale bagno assistito compreso, alzata e messa a letto, somministrazione farmaci, assistenza al pasto, veglie diurne e notturne, servizio spesa, farmacia, prestazioni infermieristiche, fisioterapia, posta e piccole commissioni, servizi di segreteria sociale, servizi socio-assistenziali sanitari personalizzati, occasionali o continuativi, per assistenza anziani, malati e disabili, sostituzione o integrazione di assistente familiare e servizi per il tempo libero (teatro, cinema, vacanze per chi ha bisogno di un supporto)».

Chi lavora insieme a lei?

«Tutte persone di comprovata esperienza. Nel dettaglio, Paola addetta all’amministrazione, Daniele responsabile Infermieri Professionali, Elena responsabile dell’organizzazione dei servizi, Gianni responsabile dei servizi di accompagnamento sul territorio».

