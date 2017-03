A Marzo la natura si sveglia dal letargo ed è ora di tornare a prendersi cura del giardino e delle aree verdi: «Sono giorni molto intensi - racconta Jonathan di J.K. Green Service - Stiamo lavorando alacremente per favorire le fioriture in corso e quelle prossime. Ma bisogna essere cauti, il rischio delle gelate è ancora in agguato e portandosi avanti con i lavori si rischia di spendere soldi inutilmente. Questo è il momento di fare i primi trattamenti, di arieggiare il manto erboso o di posare il prato in rotoli, di pensare ai riempimenti di terra o di studiare la posizione di eventuali aree relax dove posizionare gli arredi per esterni». Sono tutte operazioni per le quali è meglio evitare il "fai da te": «La competenza di un professionista è determinante per un buon risultato - conferma il titolare - Noi ascoltiamo il cliente e studiamo soluzioni in linea con i budget. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che più si desiderano interventi impegnativi, più i costi lievitano: quando si fanno scelte del genere bisogna essere consapevoli che il mantenimento nel tempo dei lavori effettuati può trasformarsi in un vero investimento». Jonathan e il suo staff sono sempre disponibili per un contatto: «Se state pensando a come impostare il vostro giardino, siete alla ricerca di una soluzione efficace e conveniente, oppure di qualcuno che vi curi il verde già esistente, noi siamo sempre a disposizione».

Informazioni: 333.39447639

