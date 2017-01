Al centro espositivo Lariofiere-Elmepe di Erba dal 12 al 15 gennaio 2017 ritorna Viva gli sposi, il più efficace e rilevante appuntamento fieristico del territorio dedicato agli sposi e a tutte le cerimonie.

Una manifestazione «di servizio» che consente a chi la visita di risparmiare tempo effettivo nell'organizzazione, confrontando sul posto prodotti, servizi e relative tariffe. La manifestazione anno dopo anno si conferma punto di riferimento fondamentale per i futuri sposi che trovano un'offerta completa e diversificata di prodotti e servizi adeguati ad ogni gusto e disponibilità economica.

Anche quest'anno oltre 100 espositori accoglieranno i visitatori presentando le loro proposte sempre più innovative e offrendo preziosi consigli.

Il pubblico proveniente dalle province di Como, Lecco, Bergamo, Monza Brianza, Milano e dalla vicina Svizzera mostra sempre vivo interesse, molte proposte si concretizzano già durante la manifestazione, un segno molto positivo che conferma che il wedding è irrinunciabile e vince la crisi!

Come nelle precedenti edizioni anche per il 2017 la manifestazione sarà arricchita da numerose iniziative dedicate agli sposi e non solo. Sfilate di moda, cocktail, degustazioni, laboratori creativi, eventi culturali, spettacoli, intrattenimenti musicali eventi sempre seguiti con vivo interesse, in particolar modo la sfilata di moda, già con i posti presi d'assalto parecchio tempo prima dell'inizio...

I visitatori più fortunati ,aderendo al progetto UNICEF da sempre legato alla manifestazione, avranno la possibilità di vincere il loro abito per le nozze, l'acconciatura e il trucco per il grande giorno e... altri meravigliosi premi! gli stand più meritevoli vedranno premiata la loro creatività!

TEMA DELLA MANIFESTAZIONE la Mise en Place: Tante idee per la tavola delle nozze.

A Viva Gli Sposi troveranno idee anche coloro che desiderano organizzare una celebrazione speciale, diversa dal matrimonio: una cena, un compleanno, un' inaugurazione, un addio al celibato, una qualsiasi ricorrenza… organizzare un evento oggi non lascia più spazio all'improvvisazione! Un bell'evento è fatto di equilibri di scelte giuste, cosi come un bel matrimonio. Sempre attenti anche alle esigenze dei più piccoli che sempre più spesso accompagnano genitori il giorno delle loro nozze, a Viva gli sposi si potranno trovare idee e novità anche dedicate al loro «special baby look»

feriali 17,30/23,00

sabato 14,30/24,00

domenica 10,00/21,00

L'INGRESSO E' GRATUITO

www.vivaglisposi.org

info@vivaglisposi.org

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Olgiate Comasco"

Edizione digitale