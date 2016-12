Flessibilità e capacità di adattarsi sempre alle richieste della committenza. Questo il segreto che ha permesso ad ArtMetal di superare indenne gli anni bui della crisi e, soprattutto, di presentarsi oggi con un curriculum di tutto rispetto a ingegneri, architetti e arredatori che necessitano di veri professionisti nell’ambito della lavorazione dei metalli.

«Diteci qual è la necessità, penseremo noi a risolvere il vostro problema - afferma Emanuele Massaria, con il padre Maurizio da sempre alla guida dell’azienda - Lavoriamo ovunque e, soprattutto, riusciamo a fare qualunque cosa».

Come le scale da interni su misura: prodotti introvabili che obbligano spesso gli architetti a compiere scelte infauste per adattarsi a quanto offre il mercato. «Ma noi siamo qui apposta - spiega Emanuele - Entriamo in gioco dove gli altri si fermano».

Prendiamo la scala monocosciale Montecarlo: «Questo manufatto (foto 1) ci è stato commissionato da un architetto di Vienna -riprende Emanuele - Non ci ha mandato misure, non informazioni e neanche dettagli... Solo una mail con un rendering che noi, facendoci carico di ogni responsabilità, abbiamo trasformato in realtà. Abbiamo preparato il progetto, scelto i materiali e le finiture: la proprietà, una volta installata la scala, ci ha fatto i complimenti per il risultato ottenuto».

Altri complimenti sono arrivati per la realizzazione della scala con palo inclinato (foto 2) che ha la particolarità di poter essere montata in vani ristretti rispetto alla norma. Quella della foto è installata in un vano di 115 cm x128cm nel quale è impossibile posizionare una scala normale. Grazie al palo inclinato, tuttavia, è stato ricavato un passaggio comodo.

«Questa soluzione - spiega Emanuele - è dedicata a chi ha veramente poco spazio in casa e non vuole avere la scala d’intralcio. Ma non è tutto, infatti è anche bella da vedere.

I nostri committenti, proprietari della villa vista lago dove la struttura è installata, all’inizio erano un po’ diffidenti. Dopo aver contattato diverse aziende senza trovare una soluzione convincente si sono rivolti a noi come ultima spiaggia. Il loro scetticismo si è dissolto una volta davanti al risultato finale. Di fronte ai disegni e ai rendering preliminari, infatti, non erano apparsi affatto convinti: per poter procedere con i lavori ho chiesto loro piena fiducia spiegando che quella proposta era l’unica soluzione possibile sia per il design, sia per la funzionalità. Ebbene, obiettivo centrato e complimenti via mail puntualmente giunti al mio computer. L’hanno definita una scala “futuristica e di classe che non ingombra gli equilibri d’arredo”: con queste parole non potevano farci più felici».

Infine la scala preferita dagli architetti: quella in lamiera mandorlata (foto 3 e 4): in genere questo tipo di scala si usa in ambito industriale ma sono sempre più numerosi gli architetti d’interni che la scelgono per valorizzare gli arredi.

E’ una scala interamente grezza, trattata con cera d’api: il risultato è straordinario sia per l’occhio sia, naturalmente, per funzionalità e facilità di manutenzione».

E anche in questo caso, con grande piacere di ArtMetal, il padrone di casa non ha potuto fare a meno di complimentarsi...

Da tutto lo staff dell’azienda comasca i migliori auguri di buon Natale e Buon Anno!

