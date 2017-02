Tecno Garden è al fianco dei giardinieri e di tutti coloro che hanno la passione del giardinaggio. Nel grande punto vendita specializzato, infatti, è possibile acquistare tutti gli attrezzi e gli strumenti per la manutenzione del verde e delle aree all’aperto. «Tra tutti i prodotti in vendita - afferma il titolare - sono sicuramente le motoseghe ad andare per la maggiore in questo periodo. Sono lo strumento migliore per il taglio degli alberi e dei tronchi grazie alle particolari lame e al motore da cui sono azionate. Una motosega efficiente riduce di molto la fatica di chi la utilizza, naturalmente a patto che si lavori sempre in condizioni di sicurezza». Proprio per prevenire incidenti nella motosega sono determinanti elementi come il freno catena: un freno a nastro che arresta immediatamente il dispositivo, che si aziona con una leva posta davanti all'impugnatura superiore. In alcuni casi, l'arresto avviene automaticamente quando la macchina compie un movimento brusco. L'impugnatura antivibrante proteggerà ulteriormente l'operatore, così come la sicura per l'acceleratore. Insomma, al momento dell'acquisto bisogna pensare tenere conto di tutti questi aspetti, soprattutto se il proprio spazio verde è di grande estensione.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Tecno Garden, in viale Como 12 a Binago

Como (Tel. 031 942665).

