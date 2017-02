Domenica 26 febbraio, e sabato 4 marzo dalle 14 alle 17 per le principali vie della Citta' di Cantu' sarà possibile ammirare la spettacolare sfilata di Carnevale con carri allegorici, i piu' grandi della Lombardia. Inoltre musica e balli animeranno tutto il tempo della sfilata. Lo spettacolo sarà veramente emozionante per grandi e piccini, si avrà la sensazione di entrare in un mondo magico, e per 3 ore tutti i problemi reali resteranno fuori, lasciando spazio solo a gioia e allegria. L'ingresso è gratuito per tutti i bambini (sotto i 14 anni), per i maggiori di questa età il costo e' di 5 Euro. Per maggiori informazioni : www. carnevalecanturino.it

