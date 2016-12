Gelsia, una delle prime aziende italiane nella distribuzione dell’energia, informa che, in occasione delle festività natalizie, gli sportelli dedicati ai clienti, a turno, rimarranno aperti. Per informazioni, per conoscere gli orari e per sapere quale sportello è operativo, i clienti possono chiamare al call center 800478538 oppure consultare il sito www.mygelsia.it alla sezione Gelsia Point. Lo sportello di Cantù in via Matteotti resterà aperto venerdì 23 dicembre dalle 9 alle 12.30, dopodiché resterà chiuso fino a sabato 7 dicembre.

